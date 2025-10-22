Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Rok w Antarktyce" w INKU

Region Anna Pałamar

Szczeciński Inkubator Kultury. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
"Rok w Antarktyce" w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych w Szczecinie odbędzie się w środę spotkanie z Pawłem Madejskim - geodetą, podróżnikiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie.
Opowie on o swoich doświadczeniach z wypraw polarnych, badaniach prądów morskich i udziale w międzynarodowych projektach badawczych.

Spotkanie w INKU przy al. Wojska Polskiego 90 rozpocznie się o godzinie 18, udział jest bezpłatny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

