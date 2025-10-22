"Rok w Antarktyce" w INKU

"Rok w Antarktyce" w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych w Szczecinie odbędzie się w środę spotkanie z Pawłem Madejskim - geodetą, podróżnikiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie.
Opowie on o swoich doświadczeniach z wypraw polarnych, badaniach prądów morskich i udziale w międzynarodowych projektach badawczych.
Spotkanie w INKU przy al. Wojska Polskiego 90 rozpocznie się o godzinie 18, udział jest bezpłatny.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Spotkanie w INKU przy al. Wojska Polskiego 90 rozpocznie się o godzinie 18, udział jest bezpłatny.
Autorka edycji: Joanna Chajdas