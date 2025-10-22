Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Na Warszewie powstał nowy park [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

fot. Urząd Miasta Szczecin
200 drzew, kilka tysiące krzewów, miejsca do odpoczynku i rekreacji. Ekopark Złotowska jest już gotowy.
Zajmuje powierzchnię prawie 15 tys. metrów kwadratowych i znajduje się pomiędzy ulicami: Złotowską, Rosponda i Kostrzewskiego. Wśród zieleni ustawiono domki i hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i wiele innych ekologicznych rozwiązań.

Ekopark Złotowska powstał w ramach miejskiego programu "Parki dla szczecinian", który obejmuje aż 28 zielonych inwestycji, zaplanowanych do realizacji w latach 2025-2029. Wartość inwestycji to 5 milionów 970 tysięcy zł i jest ona współfinansowana ze środków unijnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty