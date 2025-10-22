Na Warszewie powstał nowy park [ZDJĘCIA]

fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin

200 drzew, kilka tysiące krzewów, miejsca do odpoczynku i rekreacji. Ekopark Złotowska jest już gotowy.