Jak zadbać o skórę jesienią? Dermatolożka wyjaśnia

Skóra jest największym organem człowieka i należy o nią dbać o każdej porze roku. Jesienią największym problemem jest suchość powietrza, wynikająca z ogrzewania, w połączeniu z zimnem na zewnątrz.

Należy skórę nawilżać i zadbać o to, żeby ta wilgoć nie uciekała, stosując choćby emolienty - radziła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dermatolożka i trycholożka, dr Natalia Stütz-Woźniak.



- Emolienty to są substancje, które wspomagają tworzenie bariery na skórze. Mogą to być na przykład kremy zawierające ceramidy, które uzupełnią naszą własną barierę, albo produkty stricte barierowe, jak wszystkim znana wazelina, która sama w sobie będzie stanowiła dodatkową warstwę - tłumaczyła Stütz-Woźniak.



Jesień i zima są też dobrym czasem na wykonywanie zabiegów - bo nie wystawiamy wtedy skóry na słońce - dodała Stütz-Woźniak. - Tutaj już dostosowując zabiegi do potrzeb, można zająć się przebarwieniami, ale też odmładzaniem. Brak narażenia na większe promieniowanie umożliwia wykonanie wielu zabiegów - podkreśliła.



Najgroźniejszą chorobą skóry jest czerniak złośliwy. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce niemal się podwoiła w ciągu ostatnich 10 lat, osiągając ponad 4 tysiące przypadków rocznie. Głównym czynnikiem ryzyka jest nadmierna ekspozycja na słońce i korzystanie z solarium.



