Awaria i utrudnienia w Goleniowie

Awaria sieci kanalizacji sanitarnej w Goleniowie - są utrudnienia dla mieszkańców - informuje spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja.
Trwa usuwanie awarii w ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego. Nieprzejezdny jest odcinek drogi na wysokości budynków nr 11 i 12.
Mieszkańcy są proszeni o nieparkowanie samochodów w tym miejscu. Ruch drogowy odbywa się ulicami Andersa i Wyspiańskiego. Usuwanie awarii powinno zakończyć się jeszcze w środę.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
