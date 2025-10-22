Przejazd na ul. Stołczyńskiej zablokowany

Po raz kolejny całkowicie zablokowany został przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Tym razem utknął tu pociąg z węglem jadący w kierunku Grupy Azoty Police. To sytuacja, która regularnie się powtarza - mówi Maciej Zaśko, redaktor naczelny portalu dziennikpolnocny.pl.- Linia 406 do Polic jest linią wysokogórską, jedną z dwóch poza górami, o czym często zapominają maszyniści, bądź nowi nie są przeszkoleni i nie wiedzą. Tak to kiedyś tłumaczył rzecznik PKP PLK, jak pytaliśmy, kiedy te blokady zdarzały się częściej. Dzisiaj pociąg z węglem nie dał rady podjechać pod wzniesienie, które jest niestety na tym odcinku trasy - tłumaczy Zaśko.Obecnie objazdami kursować muszą autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej linii nr 63 i 102.