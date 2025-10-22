Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Kiermasz dobroci wystartował w szczecińskiej siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża.
W punkcie przy alei Wojska Polskiego zakupić można przeróżne ubrania - nawet za symboliczny grosz. To akcja charytatywna wspierająca remont Placówki Wsparcia Dziennego PCK "Wesoła Chatka".

- Bardzo dobra akcja, popieram tego typu wydarzenia. Są niewysokie ceny, do tego widzę, że jest duży wybór artykułów, na pewno coś tu wybiorę - mówi szczecinianka.

- Możemy dostać bardzo dużo kompletów garniturowych. Są nowe garnitury, eleganckie buty dla mężczyzn, ale też używane buty dla kobiet, biżuteria czy koszule - dodaje Daria Szulgo, instruktor Wydziału Organizacji.

- Chcemy, żeby z formy wsparcia mogły korzystać dzieciaki w szerszym aspekcie. Dlatego też chcemy przygotować nową powierzchnię, ale oczywiście brakuje nam środków finansowych. Stąd też ten pomysł na kiermasz dobroci - dodaje Joanna Łaskarzewska, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

Kiermasz trwa do końca października.
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

