Burmistrz Polic o nowym zastępcy

Region Sebastian Wierciak

Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Po odwołaniu Grzegorza Ufniarza z funkcji wiceburmistrza Polic poznamy oficjalnie nazwisko nowego zastępcy - zadeklarował, w środę w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin, burmistrz Polic Krystian Kowalewski.
Kowalewski: dymisja wiceburmistrza wynika z różnic w podejściu do pracy

Kowalewski: dymisja wiceburmistrza wynika z różnic w podejściu do pracy

Krystian Kowalewski
Na antenie burmistrz Kowalewski nie dał się namówić do podania nazwiska nowego zastępcy. - Obiecałem tej osobie, że tego nazwiska nie ujawnię, musi ona najpierw swoje sprawy formalno-prawne pozałatwiać. Nie chciałbym, żeby jego obecny pracodawca dowiedział się z mediów, że będzie wiceburmistrzem. Jest to osoba wykształcona, młoda i dynamiczna. Mogę jedynie potwierdzić, że to będzie mężczyzna - powiedział Kowalewski.

Krystian Kowalewski odniósł się także do gróźb ws. referendum w Policach, mieszkańcy mieliby w nim zdecydować czy odwołać burmistrza ze stanowiska.

- Takie groźby pojawiały się od początku, ale do tej pory nie zostały spełnione, a stoją za nimi te same osoby, które dopuszczają się hejtu w sieci - mówił Kowalewski: - Ja wiem, że to jest malutka grupa ludzi. Jest to wyrazem ich frustracji, są to osoby, które czegoś nie otrzymały, a na coś liczyły, albo jakąś procedurę próbowały nagiąć, ale nie udało się, więc w związku z tym mają żal.

Ostatnie dwa lata to najlepszy czas dla Polic, które w tym roku przeznaczą ponad 100 mln zł na wydatki majątkowe, a przy przejmowaniu władzy był deficyt - skwitował na koniec burmistrz Polic.

Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej podstronie, a także na naszym radiowym Facebooku. Powtórka na antenie o północy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Na antenie burmistrz Kowalewski nie dał się namówić do podania nazwiska nowego zastępcy. - Obiecałem tej osobie, że tego nazwiska nie ujawnię, musi ona najpierw swoje sprawy formalno-prawne pozałatwiać.
Krystian Kowalewski odniósł się także do gróźb ws. referendum w Policach, mieszkańcy mieliby w nim zdecydować czy odwołać burmistrza ze stanowiska.

