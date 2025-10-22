Chciała ochronić swoje pieniądze, a je straciła. Oszust udawał pracownika banku

24 tysiące złotych straciła mieszkanka powiatu choszczeńskiego w wyniku oszustwa metodą "na pracownika banku".
Mężczyzna zadzwonił do kobiety twierdząc, że na jej koncie wykryto podejrzane transakcje i konieczne jest szybkie zabezpieczenie środków. Wykorzystując stres kobiety nakłonił ją niemal natychmiast do przekazania 10 kodów blik. Tym samym oszust w szybkim tempie wykorzystał je do wypłaty pieniędzy w kwocie 24 tysięcy złotych.
Polica przypomina, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą o kody blik, dane logowania, nie polecają również wykonywania przelewów "zabezpieczających".
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Polica przypomina, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą o kody blik, dane logowania, nie polecają również wykonywania przelewów "zabezpieczających".
Autorka edycji: Joanna Chajdas