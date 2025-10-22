Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Półtora tysiąca młodych sadzonek buków posadziła młodzież ze Szczecina i okolicznych szkół w lasach Nadleśnictwa Trzebież, niedaleko wsi Siedlice.

- Krajobraz lasu cały czas się zmienia. Nic nie jest stałe ani trwałe. Naśladując przyrodę jednocześnie staramy się ją wyprzedzać, co sama by zrobiła. Czyli wprowadzamy młode pokolenie, zanim pojawi się problem z tym starym - mówił Grzegorz Wojtkowiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

To w ramach akcji "Zielone Pomorze Zachodnie”. W sadzeniu wzięło udział blisko dwustu uczniów.- Pierwsze drzewo posadzone. - Tak, już drugie. Zostało nam 23. - Podaję sadzonki. - Ja kopię. - A ja wsadzam sadzonki. - Dobra, ja zakupuję, a ty korzenie. - Musisz to wsadzić i teraz trzeba tę sadzonkę zakopać - mówiły dzieci.W ramach jesiennej akcji "Zielone Pomorze Zachodnie" w naszym regionie posadzone zostanie blisko 16 tysięcy m.in. sosen, buków i dębów.