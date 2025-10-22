Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Półtora tysiąca młodych sadzonek buków posadziła młodzież ze Szczecina i okolicznych szkół w lasach Nadleśnictwa Trzebież, niedaleko wsi Siedlice.
To w ramach akcji "Zielone Pomorze Zachodnie”. W sadzeniu wzięło udział blisko dwustu uczniów.

- Pierwsze drzewo posadzone. - Tak, już drugie. Zostało nam 23. - Podaję sadzonki. - Ja kopię. - A ja wsadzam sadzonki. - Dobra, ja zakupuję, a ty korzenie. - Musisz to wsadzić i teraz trzeba tę sadzonkę zakopać - mówiły dzieci.

- Krajobraz lasu cały czas się zmienia. Nic nie jest stałe ani trwałe. Naśladując przyrodę jednocześnie staramy się ją wyprzedzać, co sama by zrobiła. Czyli wprowadzamy młode pokolenie, zanim pojawi się problem z tym starym - mówił Grzegorz Wojtkowiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

W ramach jesiennej akcji "Zielone Pomorze Zachodnie" w naszym regionie posadzone zostanie blisko 16 tysięcy m.in. sosen, buków i dębów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 16818 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8850 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7460 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6534 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5741 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty