Strażacy rozdają czujniki tlenku węgla oraz edukują osoby starsze [ZDJĘCIA]

Prawie 3000 czujników tlenku węgla trafi do mieszkańców naszego regionu. To w ramach kolejnej już edycji akcji "Czujne Zachodniopomorskie".

Edycja tekstu: Michał Król

Od kilku dni strażacy rozdają darmowe urządzenia i pomagają w ich montażu - mówi asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.- Dzięki tej akcji chcemy, by każde zachodniopomorskie gospodarstwo domowe było czujne i bezpieczne. Dlatego pomagamy osobom starszym oraz tym, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z montażem czujki - mówi Schacht.Program "Czujne Zachodniopomorskie" ma poprawić bezpieczeństwo domów i mieszkań - także poprzez edukację na temat właściwego użytkowania urządzeń grzewczych i przekonywanie do regularnych przeglądów kominiarskich.