Minister zawiesił komornika z Łobza

Minister Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach komornika sądowego Michała Melingera z Łobza.





Zawieszenie ma charakter tymczasowy i może zostać zaskarżone.

- Decyzja zapadła po kontroli, która wykazała ujemne saldo na kancelaryjnym rachunku powierniczym przeznaczonym do obsługi postępowań egzekucyjnych - informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Konrad Kujawa. - Powstało podejrzenie prowadzenia księgowości w sposób niezgodny z prawem. Zawieszenie w czynnościach jest elementem postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania komornika. Postępowanie to toczy się przed ministrem sprawiedliwości, ma charakter administracyjny.