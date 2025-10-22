Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zarzuty dla Ukraińców podejrzewanych o szpiegostwo

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura postawiła zarzuty dwóm Ukraińcom podejrzewanym o szpiegostwo na rzecz Rosji. Policjanci w Białej Podlaskiej zatrzymali mężczyzn za posiadanie narkotyków.
Po zatrzymaniu mężczyzn policja sprawdziła ich smartfony i natrafiła w jednym z nich na zdjęcia oraz współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego.

- Informacje trafiały do rosyjskojęzycznego odbiorcy - przekazał w rozmowie z TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Jeden z nich kontaktował się z osobą rosyjskojęzyczną, wymieniał tam pewnego rodzaju informacje świadczące o tym, że dostawał wręcz zlecenia na przyszłość, jakie obiekty ma monitorować, jakie obiekty nagrywać, jakie zdjęcia robić.

24-letni Bohdan K. wyrażał poglądy prorosyjskie i kwestionował suwerenność Ukrainy. Grozi mu od 8 lat więzienia do nawet dożywocia. Drugi podejrzany odpowie za posiadanie narkotyków.

Relacja Michała Makowskiego [IAR]

