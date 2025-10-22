Kołobrzeg: jest pomysł upamiętnienia zmarłego generała

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Generał Waldemar Skrzypczak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Generał Waldemar Skrzypczak ma zostać upamiętniony w Kołobrzegu. Jego imieniem może zostać nazwany jeden z miejscowych skwerów.

Chociaż Waldemar Skrzypczak urodził się w Szczecinie, to dorastał w Kołobrzegu, gdzie spędził także część swojej służby wojskowej. Do biura Rady Miasta wpłynęła propozycja upamiętnienia byłego dowódcy Wojsk Lądowych, który zmarł w lipcu tego roku.



Generał Skrzypczak miałby zostać patronem skweru mieszczącego się pomiędzy ulicami Solną, Jagiellońską, Pomorską i Zwycięzców. Obecnie nie ma on żadnej nazwy. Propozycja została złożona przez środowiska wojskowe i poparta przez najwyższe dowództwo sił zbrojnych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą kołobrzescy radni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski