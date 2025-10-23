Dr Montwiłł: Polska musi stawiać na energię odnawialną oraz atom

Energia odnawialna - jak najbardziej, ale nie bez wsparcia atomu. Polska powinna stawiać na ekologiczne źródła zasilania, ale budowa elektrowni atomowej - to wciąż potrzebny projekt. Tak mówi na naszej antenie prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

- Trzeba budować, dlatego że elektrownie jądrowe są stabilizatorem systemów energetycznych w układzie, kiedy mamy duży udział OZE [Odnawialnych Źródeł Energii - dop. red.] w miksie energetycznym. Polskie decyzje są absolutnie trafione. Musimy do tego mieć elektrownie jądrowe - mówi Montwiłł.





Edycja tekstu: Michał Król

Elektrownie jądrowe stabilizują systemy oparte na źródłach przyjaznych środowisku - wyjaśniał dr Andrzej Montwiłł w "Rozmowach pod krawatem".Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w Choczewie na Pomorzu. Powinna zacząć działać za mniej więcej 10 lat.