Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Święto Niepodległości w Świnoujściu: rekonstrukcje, piknik, koncert, grochówka...

Region Joanna Maraszek

Święto Niepodległości w Świnoujściu - 2024. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Święto Niepodległości w Świnoujściu - 2024. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Samorząd Świnoujścia szykuje się do obchodów Święta Niepodległości.
Tegoroczne wydarzenia mają przyćmić dotychczasowe celebracje. Wyspiarze goście będą mogli uczestniczyć w pikniku kawaleryjskim i wysłuchać koncertu samego Ignacego Paderewskiego.

Kawaleryjski piknik niepodległości ma być sposobem na radosną celebrację11 listopada.

- Przyjedzie do Świnoujścia ponad 20 rekonstruktorów: będą to ułani na koniach, ułani, którzy na co dzień potrafią nie tylko prowadzić konie, ale także wykonywać różnego rodzaju ewolucje - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

Wisienką na torcie obchodów będzie wyjątkowy koncert.

- Wiemy, że przyjedzie do Świnoujścia sam Jan Ignacy Paderewski, który na fortepianie zagra utwory Chopina. Na tę okazję specjalnie do Świnoujścia sprowadzamy fortepian - dodał.

Piknik niepodległościowy odbędzie się na terenie mariny Basenu Północnego. Nie zabraknie także żołnierskiej grochówki i słodkiego poczęstunku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od wczoraj oglądane 27102 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17018 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8923 razy)
  4. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7527 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6602 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Montwiłł
Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty