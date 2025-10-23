Święto Niepodległości w Świnoujściu: rekonstrukcje, piknik, koncert, grochówka...

Samorząd Świnoujścia szykuje się do obchodów Święta Niepodległości.

Kawaleryjski piknik niepodległości ma być sposobem na radosną celebrację11 listopada.





- Przyjedzie do Świnoujścia ponad 20 rekonstruktorów: będą to ułani na koniach, ułani, którzy na co dzień potrafią nie tylko prowadzić konie, ale także wykonywać różnego rodzaju ewolucje - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

Wisienką na torcie obchodów będzie wyjątkowy koncert.









Piknik niepodległościowy odbędzie się na terenie mariny Basenu Północnego. Nie zabraknie także żołnierskiej grochówki i słodkiego poczęstunku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tegoroczne wydarzenia mają przyćmić dotychczasowe celebracje. Wyspiarze goście będą mogli uczestniczyć w pikniku kawaleryjskim i wysłuchać koncertu samego Ignacego Paderewskiego.- Wiemy, że przyjedzie do Świnoujścia sam Jan Ignacy Paderewski, który na fortepianie zagra utwory Chopina. Na tę okazję specjalnie do Świnoujścia sprowadzamy fortepian - dodał.