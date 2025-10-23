Świnoujście. Jesienne porządki

W Świnoujściu trwają jesienne porządki. Miasto poza sezonowymi nasadzeniami postawiło na przygotowanie terenów zielonych na wiosnę. Poza tym z głównych ulic znika nadmiar liści, czyszczone są także jezdne.
Zielona Brygada magistratu zajęła się regulacją zieleni - mówi Anida Kostrzewa.
- Jesienne prace ogrodnicze trwają już jakiś czas. Skracamy żywopłoty, zwężamy je, formujemy na nowo, żeby wiosną rozkwitły pięknymi, nowymi listkami i gałązkami. Będzie to schludnie i czysto wyglądało - zapowiedziała.
Tej jesieni planowane są także nasadzenia roślin cebulowych w parkach i na skwerach.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
