Świnoujście. Jesienne porządki

źródło: https://pixabay.com/pl/7941402/AS_Photography/CC0 - domena publiczna

W Świnoujściu trwają jesienne porządki. Miasto poza sezonowymi nasadzeniami postawiło na przygotowanie terenów zielonych na wiosnę. Poza tym z głównych ulic znika nadmiar liści, czyszczone są także jezdne.

Zielona Brygada magistratu zajęła się regulacją zieleni - mówi Anida Kostrzewa.



- Jesienne prace ogrodnicze trwają już jakiś czas. Skracamy żywopłoty, zwężamy je, formujemy na nowo, żeby wiosną rozkwitły pięknymi, nowymi listkami i gałązkami. Będzie to schludnie i czysto wyglądało - zapowiedziała.



Tej jesieni planowane są także nasadzenia roślin cebulowych w parkach i na skwerach.



Edycja tekstu: Jacek Rujna