Świnoujście. Jesienne porządki

Region Joanna Maraszek

źródło: https://pixabay.com/pl/7941402/AS_Photography/CC0 - domena publiczna
W Świnoujściu trwają jesienne porządki. Miasto poza sezonowymi nasadzeniami postawiło na przygotowanie terenów zielonych na wiosnę. Poza tym z głównych ulic znika nadmiar liści, czyszczone są także jezdne.
Zielona Brygada magistratu zajęła się regulacją zieleni - mówi Anida Kostrzewa.

- Jesienne prace ogrodnicze trwają już jakiś czas. Skracamy żywopłoty, zwężamy je, formujemy na nowo, żeby wiosną rozkwitły pięknymi, nowymi listkami i gałązkami. Będzie to schludnie i czysto wyglądało - zapowiedziała.

Tej jesieni planowane są także nasadzenia roślin cebulowych w parkach i na skwerach.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najnowsze podcasty