Tunel pod Świną doceniony m.in. przez Komisję Europejską

Świnoujski tunel w gronie najlepszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Projekt został wyróżniona przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów.
Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin znalazł się wśród pięciu najlepszych inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Komisja świnoujski projekt wytypowała spośród 266 z całej Europy. Tunel został oceniony jako przykład nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego.
Zwycięskie projekty otrzymały trofeum Regiostars i lokalną kampanię komunikacyjną realizowaną we współpracy z Komisją Europejską.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
