Sedinum | Leszek Herman
Tunel pod Świną doceniony m.in. przez Komisję Europejską

Region Joanna Maraszek

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Świnoujski tunel w gronie najlepszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Projekt został wyróżniona przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów.
Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin znalazł się wśród pięciu najlepszych inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Komisja świnoujski projekt wytypowała spośród 266 z całej Europy. Tunel został oceniony jako przykład nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego.

Zwycięskie projekty otrzymały trofeum Regiostars i lokalną kampanię komunikacyjną realizowaną we współpracy z Komisją Europejską.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

