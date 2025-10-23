Tunel pod Świną doceniony m.in. przez Komisję Europejską

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia

Świnoujski tunel w gronie najlepszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Projekt został wyróżniona przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów.

Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin znalazł się wśród pięciu najlepszych inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Komisja świnoujski projekt wytypowała spośród 266 z całej Europy. Tunel został oceniony jako przykład nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego.



Zwycięskie projekty otrzymały trofeum Regiostars i lokalną kampanię komunikacyjną realizowaną we współpracy z Komisją Europejską.



