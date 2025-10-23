15 lat i 6 miesięcy więzienia m.in. za zabójstwo kolegi z pracy

Sędzia Anna Sikorska-Obtułowicz w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Zakończył się proces 44-letniego Łukasza R. oskarżonego o zabójstwo kolegi, z którym pracował w zakładzie pogrzebowym. Do zbrodni doszło 27 kwietnia 2024 r., w należącym do Łukasza R. mieszkaniu w Koszalinie. Łukasz R. był także oskarżony o umyślne wzniecenie pożaru w swoim mieszkaniu w celu zatarcia śladów zbrodni. Łukasz R. został skazany na 15 lat i 6 miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. PAP/Piotr Kowala

Na 15 lat i 6 miesięcy więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Koszalinie 44-letniego Łukasza R. To kara łączna, w tym za zabójstwo kolegi, z którym oskarżony pracował w zakładzie pogrzebowym. Wyrok nie jest prawomocny.