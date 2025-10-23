Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Pokolenie (no) future" w Centrum Dialogu Przełomy [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Frymus

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Centrum Dialogu Przełomy otwarcie wystawy czasowej pt. "Pokolenie (no) future". Ekspozycja przedstawia szczecińską i ogólnopolską kontrkulturę lat 80. i 90. XX wieku.
Hasło "no future" jest przewrotne - mówi kuratorka wystawy Kamila Krężel: - Jest to cytat z piosenki zespołu Sex Pistols, dość przewrotny, bo tak naprawdę to pokolenie nie zrezygnowało ze swojej przyszłości. Ono tak naprawdę chciało ją sobie wymyśleć na nowo i ułożyć w tej szarej rzeczywistości PRL-u, jaką mieli na co dzień.

Na wystawie udało się zebrać wiele unikatowych artefaktów, miedzy innymi plakaty, ulotki, transparenty, fotografie, kasety i fanziny.

- Były to gazetki przygotowywane ręcznie - wycinane, przyklejane, wypisywane mazakami, później odbijane na prymitywnym ksero. I one tak krążyły, głównie kolportowane na koncertach, między znajomymi. Był to właśnie taki głos młodego pokolenia tamtych czasów - dodaje Krężel.

Otwarcie wystawy w czwartek o godz. 17 w Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
