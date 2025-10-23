"Pokolenie (no) future" w Centrum Dialogu Przełomy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Centrum Dialogu Przełomy otwarcie wystawy czasowej pt. "Pokolenie (no) future". Ekspozycja przedstawia szczecińską i ogólnopolską kontrkulturę lat 80. i 90. XX wieku.

Hasło "no future" jest przewrotne - mówi kuratorka wystawy Kamila Krężel: - Jest to cytat z piosenki zespołu Sex Pistols, dość przewrotny, bo tak naprawdę to pokolenie nie zrezygnowało ze swojej przyszłości. Ono tak naprawdę chciało ją sobie wymyśleć na nowo i ułożyć w tej szarej rzeczywistości PRL-u, jaką mieli na co dzień.



Na wystawie udało się zebrać wiele unikatowych artefaktów, miedzy innymi plakaty, ulotki, transparenty, fotografie, kasety i fanziny.



- Były to gazetki przygotowywane ręcznie - wycinane, przyklejane, wypisywane mazakami, później odbijane na prymitywnym ksero. I one tak krążyły, głównie kolportowane na koncertach, między znajomymi. Był to właśnie taki głos młodego pokolenia tamtych czasów - dodaje Krężel.



Otwarcie wystawy w czwartek o godz. 17 w Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego.



Autorka edycji: Joanna Chajdas