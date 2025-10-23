Nocna prohibicja w Policach? Część mieszkańców popiera pomysł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Police mogą dołączyć do miast, w których wprowadzona będzie nocna prohibicja.

Na początku października policcy radni z Klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach, o wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie gminy Police - w godzinach od 23.00 do 6.00.





Edycja tekstu: Michał Król

Nie chodzi tu o ograniczanie wolności dorosłych ludzi, tylko o zdrowy rozsądek - mówi radny Andrzej Smoliński.- Naszą intencją nie jest zakazywanie ludziom czy zabieranie im swobód obywatelskich. Bardziej wierzymy w to, że jeżeli ktoś się chce napić alkoholu, to i tak w ciągu dnia ten alkohol może kupić. Bardziej chodzi o ten porządek publiczny - mówi Smoliński.Co o wprowadzeniu ograniczeń uważają mieszkańcy Polic?- Ja jestem za, całkowicie. Myślę, że będzie wtedy spokojniej w mieście. - Jestem za, może być. - Popieram, jak najbardziej. Przede wszystkim tutaj na pasażu dzieją się wiecznie cuda. Tam gdzie mieszkam był otwarty punkt całą dobę i było bardzo niespokojnie. Zmieniło się to, przyszedł inny właściciel, jest otwarte do chyba 22 i jest zupełnie inaczej. - Jak chce ktoś kupić, to i tak kupi, bo będą babcie, które będą mety miały i będą sprzedawały - mówią mieszkańcy.Radni uchwałą zajmą się w listopadzie.