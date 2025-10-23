Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Morskie Centrum Nauki ma nowego partnera [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fairplay Towage nowym partnerem Morskiego Centrum Nauki.
Firma zakupiła film "Rafa koralowa", który ponownie zagości w repertuarze Wolszczan Planetarium - poinformował p.o. dyrektora Morskiego Centrum Nauki Paweł Bartoszewski.

- Fairplay Towage z siedzibą w Hamburgu. Jest to spory armator europejski specjalizujący się w holownikach. A pierwszy praktyczny wymiar tej współpracy - a liczymy na wieloletnią - jest taki, że Fairplay Towage zakupiło film o tematyce morskiej, podwodnej do naszego planetarium - dodał Bartoszewski.

W ramach współpracy przekazano także trzy modele holowników, które wzbogacą wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki - powiedział dyrektor zarządzający Fairplay Towage Witold Wojciechowski.

- Trzy holowniki najnowszego typu. Co ciekawe są to holowniki typu ASD. Niektóre posiadają klasę lodową, inne nie. Budowane są w stoczniach azjatyckich, ale pracują w polskich portach - w Szczecinie, Świnoujściu oraz w Gdyni - podkreślił Wojciechowski.

Morskie Centrum Nauki działa w Szczecinie od dwóch lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Firma zakupiła film "Rafa koralowa", który ponownie zagości w repertuarze Wolszczan Planetarium - poinformował p.o. dyrektora Morskiego Centrum Nauki Paweł Bartoszewski.
W ramach współpracy przekazano także trzy modele holowników, które wzbogacą wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki - dodał dyrektor zarządzający Fairplay Towage Witold Wojciechowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od wczoraj oglądane 27464 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17105 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8957 razy)
  4. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7563 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6648 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Escape truck pokazuje, jak wygląda handel ludźmi [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Policach pojawiły się odblaskowe punkty bezpieczeństwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nocna prohibicja w Policach? Część mieszkańców popiera pomysł [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Montwiłł
Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty