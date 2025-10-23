Morskie Centrum Nauki ma nowego partnera [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fairplay Towage nowym partnerem Morskiego Centrum Nauki.

Firma zakupiła film "Rafa koralowa", który ponownie zagości w repertuarze Wolszczan Planetarium - poinformował p.o. dyrektora Morskiego Centrum Nauki Paweł Bartoszewski.



- Fairplay Towage z siedzibą w Hamburgu. Jest to spory armator europejski specjalizujący się w holownikach. A pierwszy praktyczny wymiar tej współpracy - a liczymy na wieloletnią - jest taki, że Fairplay Towage zakupiło film o tematyce morskiej, podwodnej do naszego planetarium - dodał Bartoszewski.



W ramach współpracy przekazano także trzy modele holowników, które wzbogacą wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki - powiedział dyrektor zarządzający Fairplay Towage Witold Wojciechowski.



- Trzy holowniki najnowszego typu. Co ciekawe są to holowniki typu ASD. Niektóre posiadają klasę lodową, inne nie. Budowane są w stoczniach azjatyckich, ale pracują w polskich portach - w Szczecinie, Świnoujściu oraz w Gdyni - podkreślił Wojciechowski.



Morskie Centrum Nauki działa w Szczecinie od dwóch lat.



Autorka edycji: Joanna Chajdas