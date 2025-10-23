Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Bilety na zagraniczne przejazdy PKP będzie można kupić pół roku wcześniej

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zagraniczną podróż koleją będzie można zaplanować nawet z półrocznym wyprzedzeniem.
Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją

Dotychczas zakup biletów był możliwy najwcześniej 60 dni przed wyjazdem - wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity.

- To jest także większa szansa na to, żeby kupić bilet w atrakcyjnej cenie. Już teraz do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji i Litwy podróżni będą mogli kupić bilet nawet 180 dni przed wyjazdem - mówi Dutkiewicz.

Bez zmian pozostają zasady dotyczące zakupu biletów do Ukrainy - tam podróż można planować z 20-dniowym wyprzedzeniem. Jak dodaje Dutkiewicz, nowością będzie również system powiadamiania o zmianach w rozkładzie jazdy połączeń międzynarodowych.

- Jeśli dojdzie do przesunięcia godziny odjazdu pociągu, podróżny, który kupił bilet międzynarodowy online, otrzyma powiadomienie mailowe. Zmiany będą również widoczne po zalogowaniu na koncie w systemie EIC albo w naszej aplikacji mobilnej - mówi rzecznik PKP Intercity.

Od 14 grudnia w rozkładach pojawi się 17 nowych pociągów międzynarodowych. Mieszkańcy Szczecina będą mogli dojechać bezpośrednio np. do stolicy Litwy.

Edycja tekstu: Michał Król
