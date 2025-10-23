Można sprawdzić na żywo, jakich zwierząt się boimy

Dlaczego niektóre zwierzęta budzą w nas lęk? Tego będzie można dowiedzieć się podczas halloweenowych zajęć w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie.
Uczestnicy przeniosą się do świata legend i dawnych wierzeń, sprawdzą na żywo, czy boją się sów, węży, kruków, a nawet wilków.
Zajęcia pod hasłem „Zwierzęta Złowróżebne” odbędą się w Zwierzogrodzie 30 i 31 października od godziny 18. Zapisy jeszcze trwają.
