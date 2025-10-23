Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Escape truck pokazuje, jak wygląda handel ludźmi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Wideo: P. Polanin, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]
Escape truck zaparkował w centrum Kołobrzegu. To element akcji mającej zwrócił uwagę społeczeństwa na problem handlu ludźmi.
Policyjny Escape Truck ma ostrzegać przed współczesnym niewolnictwem [ZDJĘCIA]

Policyjny Escape Truck ma ostrzegać przed współczesnym niewolnictwem [ZDJĘCIA]

Specjalna ciężarówka z naczepą pełniącą funkcję escape roomu znajduje się na Skwerze Pionierów.

Pamela Borkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu mówi, że wchodząc do środka możemy zwiększyć swoją wiedzę na temat metod stosowanych przez przestępców, a przy okazji rozwiązać zagadkę, której scenariusz bazuje na prawdziwych wydarzeniach.

- Do rozwiązania przez uczestników był dzisiaj jeden scenariusz, który wykorzystują w swoich działaniach przestępcy specjalizujący się w handlu ludźmi. Była to historia dziewczyny, która stała się ofiarą pracy w seksbiznesie - mówi Borkowska.

Do escape trucka weszła młodzież ze szkoły im. Macieja Rataja w Gościnie.

- Atmosfera, sama muzyka dawała duże takie poczucie, że jesteśmy na miejscu tej dziewczyny. - Dziewczyna nie miała przyjaciół, poznała chłopaka w internecie - mówili uczniowie.

Akcja potrwa do godziny 17. W piątek escape truck pojawi się w Drawsku Pomorskim, a dzień później w Policach.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

