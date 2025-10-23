Escape truck pokazuje, jak wygląda handel ludźmi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Escape truck zaparkował w centrum Kołobrzegu. To element akcji mającej zwrócił uwagę społeczeństwa na problem handlu ludźmi.

Specjalna ciężarówka z naczepą pełniącą funkcję escape roomu znajduje się na Skwerze Pionierów.





Pamela Borkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu mówi, że wchodząc do środka możemy zwiększyć swoją wiedzę na temat metod stosowanych przez przestępców, a przy okazji rozwiązać zagadkę, której scenariusz bazuje na prawdziwych wydarzeniach.

Edycja tekstu: Michał Król

- Do rozwiązania przez uczestników był dzisiaj jeden scenariusz, który wykorzystują w swoich działaniach przestępcy specjalizujący się w handlu ludźmi. Była to historia dziewczyny, która stała się ofiarą pracy w seksbiznesie - mówi Borkowska.Do escape trucka weszła młodzież ze szkoły im. Macieja Rataja w Gościnie.- Atmosfera, sama muzyka dawała duże takie poczucie, że jesteśmy na miejscu tej dziewczyny. - Dziewczyna nie miała przyjaciół, poznała chłopaka w internecie - mówili uczniowie.Akcja potrwa do godziny 17. W piątek escape truck pojawi się w Drawsku Pomorskim, a dzień później w Policach.