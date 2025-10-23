Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Podpisano umowę na remont ulicy Nehringa

Region Anna Pałamar

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Chodzi o wymianę nawierzchni jezdni na dwukilometrowym odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej.
W ramach tej inwestycji wyremontowane zostaną również chodniki w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Nehringa z Szosą Polską oraz z ul. Kościelną.

Wybrany wykonawca - firma Stanled ze Stargardu - będzie miała 3 miesiące od przekazania placu budowy. Koszt tego zadania to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

