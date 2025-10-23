Podpisano umowę na remont ulicy Nehringa

Chodzi o wymianę nawierzchni jezdni na dwukilometrowym odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej.
W ramach tej inwestycji wyremontowane zostaną również chodniki w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Nehringa z Szosą Polską oraz z ul. Kościelną.
Wybrany wykonawca - firma Stanled ze Stargardu - będzie miała 3 miesiące od przekazania placu budowy. Koszt tego zadania to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
