Gościno czekało na ten remont latami [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż ma zaledwie kilometr, to po remoncie mocno zmieni życie mieszkańców podkołobrzeskiego Gościna. Mowa o drodze powiatowej, która po kilkudziesięciu latach doczeka się przebudowy.

Droga zyska nie tylko nową nawierzchnię i dodatkową infrastrukturę, ale będzie też zdecydowanie szersza.



O tym, dlaczego to tak istotne mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski: - To jest bezpośredni odcinek łączący miasto Gościno z naszą szkołą im. Macieja Rataja, a więc dojazd do szkoły będzie bezpieczniejszy i łatwiejszy, do tego powstanie chodnik.



Koszt inwestycji szacowany jest na 6 milionów złotych. Wicewojewoda Bartosz Brożyński podpisał w czwartek z powiatem umowę na dofinansowanie jej w 60 proc. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



- Ta droga dzisiaj jest w złym stanie i trzeba ją wyremontować. Po modernizacji będzie bardzo nowoczesna i bezpieczna - podkreśla Brożyński.



Starostwo w piątek ma ogłosić przetarg na inwestycję, a według planów nowa droga ma być gotowa za rok.



Autorka edycji: Joanna Chajdas