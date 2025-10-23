Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Gościno czekało na ten remont latami [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Chociaż ma zaledwie kilometr, to po remoncie mocno zmieni życie mieszkańców podkołobrzeskiego Gościna. Mowa o drodze powiatowej, która po kilkudziesięciu latach doczeka się przebudowy.
Droga zyska nie tylko nową nawierzchnię i dodatkową infrastrukturę, ale będzie też zdecydowanie szersza.

O tym, dlaczego to tak istotne mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski: - To jest bezpośredni odcinek łączący miasto Gościno z naszą szkołą im. Macieja Rataja, a więc dojazd do szkoły będzie bezpieczniejszy i łatwiejszy, do tego powstanie chodnik.

Koszt inwestycji szacowany jest na 6 milionów złotych. Wicewojewoda Bartosz Brożyński podpisał w czwartek z powiatem umowę na dofinansowanie jej w 60 proc. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Ta droga dzisiaj jest w złym stanie i trzeba ją wyremontować. Po modernizacji będzie bardzo nowoczesna i bezpieczna - podkreśla Brożyński.

Starostwo w piątek ma ogłosić przetarg na inwestycję, a według planów nowa droga ma być gotowa za rok.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od wczoraj oglądane 27383 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17087 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8952 razy)
  4. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7552 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6639 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Escape truck pokazuje, jak wygląda handel ludźmi [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Policach pojawiły się odblaskowe punkty bezpieczeństwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nocna prohibicja w Policach? Część mieszkańców popiera pomysł [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Montwiłł
Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty