Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Częstsze połączenia ze Szczecina do Poznania i Wrocławia, a także sporo nowości w rozkładzie jazdy.
W połowie grudnia zaczną obowiązywać rozkłady jazdy na sezon 2025/26. Mieszkańcy Szczecina będą mieli do dyspozycji między innymi więcej połączeń do stolicy Wielkopolski - mówi rzecznik prasowy spółki PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

- To będzie aż 16 połączeń, czyli o 2 więcej niż w aktualnym rozkładzie. Nowością będą składy, które rozpoczną bieg na stacji Szczecin Główny, IC Koziołek do Lublina i IC Ślązak do Przemyśla - dodaje Dutkiewicz.

W nowym rozkładzie jazdy do Warszawy pojedzie 9 par połączeń oraz 6 do Wrocławia.

Codziennie na tory wyjeżdżać będzie pociąg IC Matejko - jego relacja zostanie wydłużona do Przemyśla. Pojawi się także bezpośredni pociąg ze Szczecina do Wilna. Z kolei w wakacje planowane jest połączenie Pendolino z Kołobrzegu do Zakopanego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
