Szczeciński ZUO z sądowym nakazem zapłaty

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Miejska spółka ZUO w Szczecinie zwróciła Mostostalowi Warszawa prawie 34 mln zł gwarancji bankowej z tytułu nienależytego wykonania umowy plus odsetki, w sumie ponad 59 mln zł. Sądowy spór dotyczył zerwanego w 2016 r. kontraktu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.