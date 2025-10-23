Szczeciński ZUO z sądowym nakazem zapłaty

Miejska spółka ZUO w Szczecinie zwróciła Mostostalowi Warszawa prawie 34 mln zł gwarancji bankowej z tytułu nienależytego wykonania umowy plus odsetki, w sumie ponad 59 mln zł. Sądowy spór dotyczył zerwanego w 2016 r. kontraktu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
W czwartek rzeczniczka prasowa ZUO Anna Folkman poinformowała PAP, że 22 października 2025 r. Spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wykonała wyrok Sądu Okręgowego z 22 grudnia 2023 r., przekazując na konto wierzyciela zasądzoną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami. Doprecyzowała, że na konto Mostostalu Warszawa przelano 59 024 759,21 zł. Wyjaśniła, że były to "środki własne" zabezpieczone przez ZUO.
– Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na funkcjonowanie zakładu – zapewniła Folkman.
W środę Sąd Apelacyjny w Szczecinie zatwierdził tytuł egzekucyjny w sprawie z powództwa Mostostalu Warszawa przeciwko ZUO, utrzymując wyrok SO w Szczecinie z grudnia 2023 r., który zasądził na rzecz Mostostalu 33,77 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. Spór sądowy dotyczył zwrotu kwot z bezpodstawnie zrealizowanej bankowej gwarancji należytego wykonania.
Należność sięgnęła ponad 59 mln zł, ponieważ sprawa przed sądami toczyła się prawie 9 lat. Dotyczyła zerwanego kontraktu na budowę spalarni odpadów komunalnych na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Umowa na projekt i budowę została podpisana w lipcu 2012 roku. Inwestycja miała być gotowa w grudniu 2015 r. Prace ruszyły na przełomie 2013/2014, ale napotkały liczne problemy.
W komunikatach UM Szczecin informował, że inżynier kontraktu stwierdzał "istotne uchybienia" w realizacji przedsięwzięcia, m.in. brak międzybranżowej koordynacji projektowej, wykonywanie robót bez zatwierdzonych projektów, brak właściwego nadzoru nad podwykonawcami, złą koordynację robót. Pod koniec roku 2015 r. zawarto aneks do umowy, wydłużając termin budowy do 10 grudnia 2016 r., jednak w czerwcu tego roku Mostostal przerwał prace. Strony wystąpiły na drogę sądową.
Argumentując swoje działania, magistrat pisał, że "pretekstem do odstąpienia od umowy (przez Mostostal) były: brak gwarancji wynagrodzenia i brak współpracy z Zamawiającym. Obie przyczyny odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzucił jako całkowicie bezzasadne".
Pierwszy wyrok korzystny dla wykonawcy zapadł w 2018 r., a kolejny – po rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego – w grudniu 2023 r. Orzeczenie to podtrzymał Sąd Apelacyjny.
Od wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje spółce prawo do złożenia skargi kasacyjnej w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, którego Sąd Apelacyjny na chwilę obecną nie doręczył – zaznaczyła Folkman. Ostatecznie budowę zakładu dokończyła włoska firma Termomeccanica Ecologia. Zakład został oddany do użytku 28 grudnia 2017 r.
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania, nazwany później EcoGeneratorem, przetwarza spalane odpady w energię. Koszt inwestycji sięgnął 711 mln zł. Głównymi źródłami finansowania była dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (279 mln zł) oraz obligacje Banku Pekao (327 mln zł).
Na przełomie 2018 i 2019 r. ZUO złożyło przeciwko Mostostalowi pozew wzajemny na kwotę 211 839 466,75 zł. Domaga się "naprawienia szkody" spowodowanej zerwaniem kontraktu. Sprawa ta toczy się w sądzie pierwszej instancji – poinformował PAP rzecznik prasowy Mostostalu Warszawa Paweł Kwiecień.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
