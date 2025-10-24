Z soboty na niedzielę śpimy dłużej. Zmiana czasu wpłynie na kursowanie pociągów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W nocy z soboty na niedzielę cofamy zegarki o godzinę.

- Zmiana czasu na zimowy wpłynie między innymi na kursowanie pociągów PKP Intercity - informuje rzecznik spółki Maciej Dutkiewicz. - W tym czasie pociągi PKP Intercity zatrzymają się na godzinę na najbliższej stacji, aby utrzymać zgodność z rozkładem jazdy. W tym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity.



- Na tej liście znalazło się połączenie na Pomorze Zachodnie - dodaje Dutkiewicz. - To będzie też pociąg IC Uznam, czyli nocny pociąg jadący z Warszawy do Świnoujścia, dojeżdżający nad morze o godzinie 7 rano.



Do czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski