Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt. Wolontariat szczecińskich uczniów

Mat. Organizatora

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie-Zdrojach wezmą w piątek udział w akcji wolontariackiej „Godzina dla Szczecina". Będą czyścić klatki w azylu dla gryzoni i porządkować teren.

- Uczniowie przeprowadzą też bezpłatne zabiegi pielęgnacyjne dla małych zwierząt - mówi Olga Silska, nauczycielka i opiekunka koła wolontariatu w szkole w Zdrojach. - Nasi uczniowie świadczą darmowe zabiegi pielęgnacyjne, takie jak czyszczenie uszu, podcinanie pazurków, czesanie i inne nieinwazyjne zabiegi pielęgnacyjne. Mają już w tym doświadczenie.



Uczniowie Zespołu Szkół od lat włączają się w akcję na rzecz lokalnej społeczności. - Mamy za sobą już takie realizacje, jak czytanie bajek dzieciom w szpitalu w Zdrojach, sprzątanie lokalnej nekropolii, ale również odwiedziliśmy w zeszłym roku dom seniora. W tym roku to była inicjatywa właśnie uczniów Technikum Weterynaryjnego, aby wyjść do mieszkańców z bezpłatną pomocą.



Akcja startuje o 10 w Azylu dla gryzoni przy ul. Leszczynowej 22.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski