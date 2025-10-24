Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Projektanci i programiści spotkają się, by poprawić jakość życia w Szczecinie

Region Kamila Kozioł

Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Projektanci i programiści będą pracować nad technologiami poprawiającymi jakość życia w mieście - w najbliższy weekend odbędzie się WUD Szczecin 2025.
- Ja, jak zaczynałam swoją przygodę jako projektant User Experience, nie było zbyt dużo miejsc, gdzie można się tego nauczyć, projektowania dostępnych, intuicyjnych aplikacji. I tak naprawdę my czerpaliśmy wiedzę z tych WUD-ów, czyli z tych konferencji w ramach tego corocznego wydarzenia - mówi współorganizatorka Paulina Antecka-Staśkiewicz.

Członek zwycięskiego zespołu hackathonu, zeszłorocznej edycji wydarzenia - Oskar Jaskólski przyznaje, że grupa pracowała całą noc. - To była aplikacja dla obywatela Szczecina, mieszkańca Szczecina, dzięki której można było załatwić wiele spraw w sposób prosty. I to, co było bardzo ważne, to, żeby ta aplikacja była przyjazna użytkownikowi, czyli User Experience - mówi Jaskólski.

Współorganizator konferencji Artur Ratuszyński dodaje, że na użytkowników czekają wyzwania i spotkania z specjalistami. - Spotykają się pasjonaci, ludzie, którzy się autentycznie interesują. Na dodatek, co udało się od samego początku utrzymać, to nie są przypadkowi ludzie, którzy dzielą się wiedzą - podkreśla Ratuszyński.

Wydarzenie potrwa w Technoparku Pomerania w sobotę i niedzielę. Wstęp jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
