Jesień na drogach. O czym należy pamiętać? [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W ubiegły roku w październiku - tylko na terenie Szczecina - doszło do 500 kolizji i 20 wypadków, w których rannych zostało 21 osób - przypomina miejska policja.
Tej jesieni podobnych zdarzeń drogowych może być więcej. Funkcjonariusze przypominają kierowcom o zdjęciu nogi z gazu, a pieszym zalecają większą czujność - mówi Anna Gembala, oficer prasowa z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Pieszy nie może wtargnąć bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód, bo ten samochód w ułamku sekundy się nie zatrzyma. Tutaj bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - podkreśla Gembala.

- Koncentracja za kierownicą i odblaski to "must have" jesiennego kierowcy - dodają szczecinianie: - Najlepsze by było rozwiązanie, żeby jeździć po prostu wolniej i uważniej. Więcej odpowiedzialności wziąć za siebie i za innych. - Rada dla pieszych? Ja myślę, że na pewno zawiesić odblaski przy torebce lub na rękawach. A przede wszystkim zrezygnować z tych ciemnych kurtek.

Za brak elementu odblaskowego, poza terenem zabudowanym, grozi mandat - od 20 do nawet 500 zł.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Pieszy nie może wtargnąć bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód, bo ten samochód w ułamku sekundy się nie zatrzyma. Tutaj bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - podkreśla Gembala.
- Koncentracja za kierownicą i odblaski to must have jesiennego kierowcy - dodają szczecinianie: - Najlepsze by było rozwiązanie, żeby jeździć po prostu wolniej i uważniej.

12345
12345

