Nowy podziemny parking w Szczecinie od poniedziałku dla kierowców

W poniedziałek zostanie udostępniony dla kierowców nowy podziemny parking przy ul. Małkowskiego 10 w Szczecinie.
Przez pierwszy tydzień będzie dostępny bezpłatnie. Opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada.
Stawka za godzinę parkowania to cztery złote i maksymalnie 50 złotych za dobę. Dostępne będą też abonamenty w cenie 300 złotych dla mieszkańców kwartału 36 i dwukrotnie droższe dla pozostałych. Kierowcy będą mogli parkować w tym miejscu od poniedziałku od godziny 14.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Stawka za godzinę parkowania to cztery złote i maksymalnie 50 złotych za dobę. Dostępne będą też abonamenty w cenie 300 złotych dla mieszkańców kwartału 36 i dwukrotnie droższe dla pozostałych. Kierowcy będą mogli parkować w tym miejscu od poniedziałku od godziny 14.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski