Bezkrólewie w Willi Lentza. Ale wkrótce: zapowiadane przesilenie

Mimo czterech konkursów nadal nie udało się wyłonić nowego dyrektora Willi Lentza w Szczecinie. Obowiązki dyrektora pełni obecnie Jadwiga Kimber, z którą miasto postanowiło nie przedłużać umowy. Powodem był raport NIK, który wykazał nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podjął decyzję w sprawie nowego dyrektora. Stanowisko ma objąć dr hab. Urszula Chęcińska.- To się bardzo długo ciągnie, niestety. Pani dyrektor Willi Lentza, pani Urszula Chęcińska najprawdopodobniej na przełomie roku - bo oczywiście ma swoje pewne obowiązki, inne w tej chwili - obejmie tą funkcję zgodnie z wolą pana prezydenta - poinformował w piątkowej "Rozmowie pod krawatem" wiceprezydent Szczecina, Marcin Biskupski.Dr hab. Urszula Chęcińska jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawczynią i działaczką społeczną. Do tej pory pełniła między innymi funkcje prodziekana ds nauki i dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.