Ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji TO RCK w Świnoujściu

Region

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
To ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu.
Decyzja o likwidacji świnoujskiego oddziału krwiodawstwa spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przypomina, że piątek jest ostatnim dniem zbierania podpisów.

- Petycja przez cały czas jest podpisywana i liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia zmieni swoją decyzję i ten punkt krwiodawstwa będzie funkcjonował na dotychczasowych warunkach - wierzy Basałygo.

Petycje z podpisami można składać w specjalnym pojemniku na parterze Urzędu Miasta.

