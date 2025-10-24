Ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji TO RCK w Świnoujściu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu.

Decyzja o likwidacji świnoujskiego oddziału krwiodawstwa spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przypomina, że piątek jest ostatnim dniem zbierania podpisów.



- Petycja przez cały czas jest podpisywana i liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia zmieni swoją decyzję i ten punkt krwiodawstwa będzie funkcjonował na dotychczasowych warunkach - wierzy Basałygo.



Petycje z podpisami można składać w specjalnym pojemniku na parterze Urzędu Miasta.



