Ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji TO RCK w Świnoujściu

To ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu.
Decyzja o likwidacji świnoujskiego oddziału krwiodawstwa spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przypomina, że piątek jest ostatnim dniem zbierania podpisów.
- Petycja przez cały czas jest podpisywana i liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia zmieni swoją decyzję i ten punkt krwiodawstwa będzie funkcjonował na dotychczasowych warunkach - wierzy Basałygo.
Petycje z podpisami można składać w specjalnym pojemniku na parterze Urzędu Miasta.
