Kto stworzy program rewaloryzacji parku im. Stefana Żeromskiego?

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / qimono (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / qimono (CC0 domena publiczna)
Na to pytanie ma odpowiedzieć przetarg. Oprócz terenu parku zagospodarowany ma zostać także plac Adama Mickiewicza.
Koncepcja projektowa powinna obejmować uszczegółowienia rozwiązań w zakresie:
  • programu funkcjonalno-przestrzennego,
  • kompozycji przestrzennej,
  • kompozycji widoków,
  • układu komunikacyjnego,
  • ukształtowania terenu,
  • obiektów budowlanych i innych elementów wyposażenia parku,
  • układu roślinności,
  • układu wodnego,
  • instalacji i infrastruktury technicznej,
  • ochrony fauny i wspierania bioróżnorodności,
  • postępowania z elementami uznanymi za degradujące lub kolidujące z historyczną kompozycją,
  • etapowania i harmonogramu działań konserwatorskich,
  • założeń dotyczących utrzymania obiektu i jego rozwoju,
  • wniosków i założeń dotyczących prawnej ochrony obiektu i jego otoczenia oraz ewentualnej zmiany.
Zainteresowani wykonawcy mogą zgłaszać się poprzez platformę e-Zamówienia do 26 listopada do godz. 9.30.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

