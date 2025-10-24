Kto stworzy program rewaloryzacji parku im. Stefana Żeromskiego?

Na to pytanie ma odpowiedzieć przetarg. Oprócz terenu parku zagospodarowany ma zostać także plac Adama Mickiewicza.
Koncepcja projektowa powinna obejmować uszczegółowienia rozwiązań w zakresie:
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- programu funkcjonalno-przestrzennego,
- kompozycji przestrzennej,
- kompozycji widoków,
- układu komunikacyjnego,
- ukształtowania terenu,
- obiektów budowlanych i innych elementów wyposażenia parku,
- układu roślinności,
- układu wodnego,
- instalacji i infrastruktury technicznej,
- ochrony fauny i wspierania bioróżnorodności,
- postępowania z elementami uznanymi za degradujące lub kolidujące z historyczną kompozycją,
- etapowania i harmonogramu działań konserwatorskich,
- założeń dotyczących utrzymania obiektu i jego rozwoju,
- wniosków i założeń dotyczących prawnej ochrony obiektu i jego otoczenia oraz ewentualnej zmiany.
Edycja tekstu: Jacek Rujna