Parkingowiec KW 36 w ogniu krytyki mieszkańców centrum [ZDJĘCIA]

W poniedziałek wielkie otwarcie, a dziś wielki protest; przed podziemnym parkingiem przy ul. Małkowskiego 10 w Szczecinie zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców.

Parking podziemny przy ul. Małkowskiego 10 zostanie oficjalnie otwarty 27 października o godz. 14. Przez tydzień będzie dostępny za darmo. Opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada. Stawka za godzinę to 4 zł, za dobę maksymalnie 50 zł.





W ofercie abonamentowej - 40 miejsc za 600 zł miesięcznie i 20 o połowę tańszych dla mieszkańców kwartału 36.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sprzeciwiają się planowanym opłatom za parkowanie.- Miasto karze nas za to, że mieszkamy w centrum. Tak wysokie opłaty za parking to jest dla nas parapodatek. Będzie tylko 20 miejsc dla mieszkańców z losowania po 300 złotych za miesiąc, 40 miejsc dla nie-mieszkańców po 600 złotych. - Nie ma możliwości wykupienia miejsca dla osoby niepełnosprawnej, gdzie osoba niepełnosprawna również jest mieszkańcem tego osiedla. Chciałabym zaznaczyć, że jest możliwość parkowania na miejscu osoby niepełnosprawnej i ponosić trzeba pełną kwotę. - Było całkiem coś innego obiecane, że będą właśnie miejsca parkingowe. Swoje mieszkanie kupiłam w czerwcu i kartą przetargową było to właśnie, że będą dostępne w nowym parkingowcu miejsca. Nie wiem skąd to losowanie? 20 miejsc, to jest bardzo mało na wszystkich mieszkańców - mówili protestujący.