Nowa Lewica wybrała nowego przewodniczącego partii w Szczecinie

Bogdan Jaroszewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bogdan Jaroszewicz został w piątek wybrany przewodniczącym Nowej Lewicy w Szczecinie. Zastąpił Dawida Krystka, obecnie wicewojewodę zachodniopomorskiego, który kierował miejskimi strukturami partii przez ponad 17 lat.