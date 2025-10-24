Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowa Lewica wybrała nowego przewodniczącego partii w Szczecinie

Region Polska Agencja Prasowa

Bogdan Jaroszewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Bogdan Jaroszewicz został w piątek wybrany przewodniczącym Nowej Lewicy w Szczecinie. Zastąpił Dawida Krystka, obecnie wicewojewodę zachodniopomorskiego, który kierował miejskimi strukturami partii przez ponad 17 lat.
Władze Nowej Lewicy w Szczecinie zostały wybrane podczas miejskiego kongresu partii, który w piątek odbył się w Morskim Centrum Nauki. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był Bogdan Jaroszewicz, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Z 52 głosujących delegatów poparło go 49. Trzy osoby wstrzymały się.

Po przedstawieniu wyników głosowania, Jaroszewicz zaproponował skład zarządu Nowej Lewicy w Szczecinie, jako wiceprzewodniczących wskazując Urszulę Nawrocką i Damiana Syjczaka. Na stanowisku sekretarza ma pozostać Dariusz Wojcieszek.

Pytany o priorytety na czteroletnią kadencję, powiedział, że zostaną one przedstawione w najbliższym czasie, po spotkaniu nowego zarządu.

- Podstawowym zadaniem jest utrzymanie tego nurtu, który Lewica prezentuje od lat, czyli skoncentrowanie się na tym, aby miasto było bezpieczne, demokratyczne, solidarne, aby każdy czuł się bezpiecznie. Niezależnie od światopoglądu, pochodzenia, koloru skóry – powiedział Jaroszewicz.

Nowy przewodniczący miejskich struktur Nowej Lewicy przyznał, że wyzwaniem dla partii jest „powrót do polityki na arenie miejskiej” (w Radzie Miasta Lewica nie ma ani jednego mandatu) i „zwiększenie potencjału w województwie” (w sejmiku – jeden radny).

Jaroszewicz ma 51 lat, jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim, skończył też m.in. studia podyplomowe w zakresie zarządzania miastami i wdrażania projektów UE.

Od 1999 r. związany jest z samorządem województwa, kiedy rozpoczął pracę w urzędzie marszałkowskim. Później pracował m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, prywatnej firmie działającej w branży kolejowej, a także w Telewizji Polskiej.

W latach 2011-2015 był zastępcą prezydenta Szczecina, a w latach 2021-2024 drugim zastępcą burmistrza Nowogardu, od maja 2024 r. zasiada w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotychczasowy przewodniczący Lewicy w Szczecinie, Dawid Krystek, poparł Jaroszewicza jako swojego następcę. – Już dwa lata temu zapowiadałem, że nie będę ubiegał się o reelekcję – zaznaczył w rozmowie z PAP.

Krystek podkreślił, że przewodniczącym był 17,5 roku. Obliczył, że to 6390 dni. (W 2008 r. został wybrany na szefa miejskich struktur SLD). Ocenił, że był to „dobry czas”. Przypomniał, że Lewica dwie kadencje (2010-2018) współrządziła Szczecinem. - Drugą kadencję współrządzi regionem, od dwóch lat współrządzi krajem – dodał.

Krystek powiedział, że Lewica zainicjowała w Szczecinie takie projekty, jak np. bilet seniora czy siłownie pod chmurką. Zabiegała też o realizację Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która ma być w całości zrealizowana w 2026 r.

Odchodzący przewodniczący powiedział, że teraz „chce się skupić na pracy w partii w regionie”.

- Chcę wspólnie z posłem Dariuszem Wieczorkiem objechać każdy powiat i każdą gminę. To będzie 140 dobrych spotkań. Chcemy podsumować to, co przez ostatnie dwa lata Lewica dobrego zrobiła: renta wdowia, podwyżki dla nauczycieli i pracowników opieki społecznej. Chcemy mówić o polityce mieszkaniowej – wyliczał Krystek.

Wracając do spraw lokalnych, zwrócił uwagę na niekorzystny dla miasta wyrok w sporze sądowym z Mostostalem Warszawa, a dotyczącym budowy spalarni odpadów, którą w 2012 r. zaczęła budować właśnie ta firma, ale po kilku latach doszło do zerwania kontraktu. W tym tygodniu miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów musiała przelać na konto Mostostalu ponad 59 mln zł. Niespełna 34 mln zł to zwrot gwarancji bankowej zabezpieczającej wykonanie umowy, a reszta to odsetki.

- Okazuje się, że to jest najdroższy prezydent w historii naszego miasta. Jestem przekonany, że wybory samorządowe mogą być w Szczecinie szybciej niż za cztery lata – podsumował Krystek.

Wybory przewodniczącego Nowej Lewicy w woj. zachodniopomorskim mają odbyć się 16 listopada, natomiast kongres krajowy zaplanowany jest 14 grudnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najnowsze podcasty