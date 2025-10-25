Przez osiemnaście lat nie płacił alimentów na czwórkę swoich dzieci - Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Czesławowi G.

Mężczyzna od 1997 roku uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten ustał w 2015 roku, gdy ostatnie z dzieci osiągnęło pełnoletność i było w stanie samodzielnie się utrzymać.



Dochodzenie zostało zawieszone w 2017 roku, bo mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym samym roku wystawiono za mężczyzną list gończy. W sierpniu tego roku podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu grzywna, ograniczenia wolności albo 2 lata więzienia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski