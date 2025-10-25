Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przez osiemnaście lat nie płacił alimentów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Przez osiemnaście lat nie płacił alimentów na czwórkę swoich dzieci - Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Czesławowi G.
Mężczyzna od 1997 roku uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten ustał w 2015 roku, gdy ostatnie z dzieci osiągnęło pełnoletność i było w stanie samodzielnie się utrzymać.

Dochodzenie zostało zawieszone w 2017 roku, bo mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym samym roku wystawiono za mężczyzną list gończy. W sierpniu tego roku podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu grzywna, ograniczenia wolności albo 2 lata więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

