Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów przed 1 listopada

Są pierwsze zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie, związane z dniem Wszystkich Świętych.
Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, specjalne rozkłady jazdy obowiązują na liniach autobusowych 53, 61, 67 i 102. Są też dodatkowe linie: D53, D60 i D62, a jutro dołączy do nich D97.
W niedzielę też na linii tramwajowej nr 10 obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy.
Uruchomiona zostanie też specjalna linia D15 z Dworca Niebuszewo do Gumieniec, kursująca co 20 minut, w godzinach od 11 do 16.30.
Kolejne zmiany będą obowiązywać od środy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
