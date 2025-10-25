Nocne kontrole taksówek w regionie [ZDJĘCIA]

Sprawdzali dokumenty, trzeźwość, stan techniczny aut czy ważność licencji - zachodniopomorscy policjanci wraz z Inspekcją Transportu Drogowego i Służbą Celno-Skarbową przeprowadzili w nocy działania "Taxi".
Skontrolowali niemal 300 pojazdów. Mandatami ukarano 42 kierowców, głównie za zły stan techniczny pojazdu i niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych.
Mundurowi zatrzymali także 15 dowodów rejestracyjnych oraz dwóch nietrzeźwych kierujących.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
