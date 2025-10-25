Będą nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Koszalinie. Powstanie tam, pierwszy w powiecie, Zakład Aktywności Zawodowej. To wszystko dzięki unijnemu wsparciu.
Miasto na ten cel otrzyma ponad 12,5 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację przy ulicy Orlej. To obiekt z zasobów miasta, znajdujący się pod ochroną konserwatora zabytków i wymagający remontu. Dominującą działalnością tworzonego zakładu będzie gastronomia oraz usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
