Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Będą nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / stevepb (domena publiczna)
Będą nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Koszalinie. Powstanie tam, pierwszy w powiecie, Zakład Aktywności Zawodowej. To wszystko dzięki unijnemu wsparciu.
Miasto na ten cel otrzyma ponad 12,5 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację przy ulicy Orlej. To obiekt z zasobów miasta, znajdujący się pod ochroną konserwatora zabytków i wymagający remontu. Dominującą działalnością tworzonego zakładu będzie gastronomia oraz usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

