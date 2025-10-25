Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Rośliny do ogrodu i na balkon, ale nie tylko. Kiermasz ogrodniczy w Zdrojach

Region Piotr Tolko

Chryzantemy. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]
Chryzantemy. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]
Do 14 można odwiedzić jesienny kiermasz ogrodniczy w Zespole Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Zdrojach. Można tam kupić rośliny do ogrodu czy na balkon.
Królują chryzantemy - rośliny niezmiennie kojarzące się ze świątecznymi stroikami na dzień Wszystkich Świętych.

- Jak zawsze mamy także dodatkowe atrakcje - mówi dyrektor szkoły Anna Binkiewicz-Darcz. - Szczególnie jeżeli chodzi o obiekty szklarniowe, ale nie tylko, bo na placu apelowym mają miejsce różnorodne atrakcje m.in. kiermasz ciast, ale również doradztwo weterynaryjne, ogrodnicze.

W szkole w Zdrojach są także lokalni producenci żywności i szkółkarze oraz doradztwo rolnicze.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jak zawsze mamy także dodatkowe atrakcje - mówi dyrektor szkoły Anna Binkiewicz-Darcz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27660 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17484 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4262 razy)
  4. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4176 razy)
  5. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4025 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Biskupski

Najnowsze podcasty