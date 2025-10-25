Rośliny do ogrodu i na balkon, ale nie tylko. Kiermasz ogrodniczy w Zdrojach

Chryzantemy. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 14 można odwiedzić jesienny kiermasz ogrodniczy w Zespole Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Zdrojach. Można tam kupić rośliny do ogrodu czy na balkon.

Królują chryzantemy - rośliny niezmiennie kojarzące się ze świątecznymi stroikami na dzień Wszystkich Świętych.



- Jak zawsze mamy także dodatkowe atrakcje - mówi dyrektor szkoły Anna Binkiewicz-Darcz. - Szczególnie jeżeli chodzi o obiekty szklarniowe, ale nie tylko, bo na placu apelowym mają miejsce różnorodne atrakcje m.in. kiermasz ciast, ale również doradztwo weterynaryjne, ogrodnicze.



W szkole w Zdrojach są także lokalni producenci żywności i szkółkarze oraz doradztwo rolnicze.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski