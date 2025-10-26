Inaczej jedziemy w okolicach Cmentarza Centralnego

Zmiany drogowe w rejonie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Chodzi o okolice Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz o skrzyżowanie z ulicą Karola Miarki.





Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił w niedzielę pięć dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową. Zwiększony tabor od godziny 9.00 będzie obsługiwał linie 53, 60, 62, 97 i 107. Od rana będzie kursował dodatkowy tramwaj D15 na trasie z Dworca Niebuszewo do pętli Gumieńce.





Na ulicach Karola Miarki oraz Pięknej, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Dodatkowo zamknięta została możliwość przejazdu przez torowisko tramwajowe na dwóch skrzyżowaniach ulicy Ku Słońcu.