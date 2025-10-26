Pogrzeb wieloletniego radnego sejmiku w środę

Pogrzeb Zygmunta Dziewgucia odbędzie się 29 października w Gryficach.
O 13 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się Msza Święta. Po jej zakończeniu ceremonia pogrzebowa odbędzie się na starym cmentarzu w Gryficach.
Zygmunt Dziewguć - wieloletni radny sejmiku zachodniopomorskiego, były prezes PKS Gryfice, społecznik i samorządowiec - zmarł w piątek 24 października. Miał 77 lat. Za działalność społeczną i publiczną był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
