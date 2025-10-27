Referendum w Malechowie nieważne

Zorganizowane w niedzielę referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo jest nieważne z powodu niskiej frekwencji - poinformowała koszalińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Zagłosowało 1216 mieszkańców, a próg frekwencyjny wynosił ponad 1,5 tys.
„Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Rada Gminy Malechowo nie została odwołana” – podano w protokole Gminnej Komisji ds. Referendum w Malechowie, który został w nocy z niedzieli na poniedziałek opublikowany na stronie internetowej delegatury KBW w Koszalinie.
W referendum wzięło udział 1216 mieszkańców. Głosów ważnych oddano 1201. Za odwołaniem rady gminy było 1158 głosujących, przeciw 43. Żeby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział 3/5 liczby głosujących w ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024 r. O składzie Rady Gminy Malechowo zdecydowało wtedy 2547 ważnych głosów. Kart do głosowania wydano 2604, czyli referendalny próg frekwencyjny wynosił 1563.
- Referendum nie jest ważne z uwagi na frekwencję – potwierdziła PAP dyrektor delegatury KBW w Koszalinie Patrycja Wysoczańska.
Mieszkańcy gminy głosowali w 11 obwodach w miejscowościach: Malechowo, Niemica, Lejkowo, Ostrowiec, Sulechowo, Pękanino, Kusice, Przystawy, Karwice, Święcianowo, Kosierzewo. Lokale wyborcze w niedzielę były otwarte od godz. 7 do godz. 21. Na karcie do głosowania znajdowało się jedno pytanie dot. odwołania Rady Gminy Malechowo i dwa warianty odpowiedzi: „tak” – „nie”. Przy jednej należało postawić znak „X”.
Referendum ws. odwołania RG Malechowo przed upływem kadencji odbyło się na wniosek grupy mieszkańców, którzy krytycznie oceniają działania radnych. Pod inicjatywą referendalną musieli zebrać co najmniej 480 podpisów, czyli 10 procent liczby uprawnionych do głosowania (4801).
Inicjatorzy referendum argumentowali: „Przeprowadzenie referendum jest konieczne, bowiem działania większości radnych wchodzących w skład Rady Gminy Malechowo są niekorzystne dla Nas, Mieszkańców i jednocześnie dezorganizują pracę Urzędu oraz destabilizują funkcjonowanie całej Gminy”.
Gminnym radnym zarzucali m.in.: „forsowanie własnego stanowiska nie odzwierciedlającego opinii, stanowiska, potrzeb i wniosków mieszkańców”, blokowanie działalności wójta, szerzenie dezinformacji, publiczne obrażanie pracowników urzędu gminy.
W Radzie Gminy Malechowo zasiada 15 radnych. Wójt Krzysztof Jarotek może liczyć na poparcie siedmiu z nich. Przewodniczącą RG jest Magdalena Jadczak, która – tak jak większość radnych - startowała z KWW Radosława Nowakowskiego, poprzedniego wójta.
W wyborach 2024 r. Jarotek zdobył 1420 głosów (51,75 proc. głosujących). Jego konkurentem w drugiej turze był Nowakowski (1324 głosów), który piastował stanowisko wójta od 2014 r.
Władze samorządowe wybierane są na pięcioletnią kadencję. Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw zaplanowane są w 2029 r.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
