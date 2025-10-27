Referendum w Malechowie nieważne

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zorganizowane w niedzielę referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo jest nieważne z powodu niskiej frekwencji - poinformowała koszalińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Zagłosowało 1216 mieszkańców, a próg frekwencyjny wynosił ponad 1,5 tys.