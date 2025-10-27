Powstanie nowa trasa dla rowerzystów

Będzie kolejna trasa rowerowa w Zachodniopomorskiem. Inwestycja prowadzona jest na drodze wojewódzkiej nr 163 od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka.
Odcinek zostanie włączony do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu województwa oraz gmin Dygowo i Kołobrzeg.
Droga rowerowa będzie mieć ponad 11 kilometrów długości. Prace mają się zakończyć w kwietniu przyszłego roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
