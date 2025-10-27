Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Powstanie nowa trasa dla rowerzystów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie kolejna trasa rowerowa w Zachodniopomorskiem. Inwestycja prowadzona jest na drodze wojewódzkiej nr 163 od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka.
Odcinek zostanie włączony do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu województwa oraz gmin Dygowo i Kołobrzeg.

Droga rowerowa będzie mieć ponad 11 kilometrów długości. Prace mają się zakończyć w kwietniu przyszłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27774 razy)
  2. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4362 razy)
  3. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od wczoraj oglądane 3673 razy)
  4. Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS
    (od 21 października oglądane 3476 razy)
  5. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3461 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Arkadiusz Marchewka
Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty