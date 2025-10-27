Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zgrzyt na linii KO - prezydent Szczecina

Region Sebastian Wierciak

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Koalicja Obywatelska poparła Piotra Krzystka w wyborach i teraz współrządzi z nim w mieście. Ostatnio dochodzi jednak do politycznych nieporozumień, które skupiają się wokół zastępcy prezydenta Marcina Biskupskiego. Przyznał to w "Rozmowach pod krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Arkadiusz Marchewka

Zastępca prezydenta o pieniądzach na szczecińską kulturę i przyszłości Teatru Współczesnego
Zastępca prezydenta Szczecina sceptycznie o nowej dyrektor wydziału kultury
Nowy dyrektor Wydziału Kultury UMS
- Generalnie, do tej pory relacje z Piotrem Krzystkiem układały się bardzo dobrze - przekonywał Marchewka w "Rozmowach pod krawatem". - Ja nie widzę tutaj złej woli od strony prezydenta Krzystka. Ja myślę, że po prostu może niektórzy jego współpracownicy za bardzo próbują wyręczać prezydenta w niektórych decyzjach. I myślę, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. Oczekuję od wszystkich uczciwej współpracy i dobrego traktowania się wzajemnie.

- Będziecie wyciągać wnioski czy również konsekwencje? - zapytał prowadzący.
- Na razie wnioski - odpowiedział Marchewka.

Nie jest tajemnicą, że zamieszanie zrobiło się głównie wokół kultury.

- W mieście utrudnia się podejmowanie decyzji Marcinowi Biskupskiemu - podkreślał szef szczecińskiej Platformy Arkadiusz Marchewka. - On jest odpowiedzialny za konkretne obszary. Kiedy realizowaliśmy projekt koalicji z prezydentem, umówiliśmy się na realizację działań, które są związane z odpowiedzialnością w danych sferach. A jeżeli ktoś, z tylnego siedzenia, próbuje załatwiać sprawy za człowieka, który powinien być za kulturę odpowiedzialny, to tak nie powinno to wyglądać - stwierdził Marchewka.

Poprzedni dyrektor wydziału kultury Urzędu Miasta Cezary Cichy został zwolniony ze stanowiska bez wiedzy prezydenta Biskupskiego, nowa dyrektor Marta Dziomdziora została powołana na to stanowisko, mimo negatywnej opinii Biskupskiego.

Arkadiusz Marchewka w poniedziałek na naszej antenie potwierdził gotowość startowania w wyborach na prezydenta Szczecina, nawet jeśli zniesiona by była dwukadencyjność i miałby rywalizować z Piotrem Krzystkiem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
