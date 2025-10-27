Kamienica w Szczecinie ostrzelana

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Policja bada sprawę ostrzelanej kamienicy w centrum Szczecina. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 20 na 21 października przy ulicy Mazurskiej.

O wtargnięciu grupy mężczyzn na teren jednej z kamienic jako pierwsza poinformowała TVP3 Szczecin.



- Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu Szczecin-Niebuszewo - relacjonuje nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nieustalone na tą chwilę osoby, uszkodziły szyby w jednej z kamienic, używając prawdopodobnie pistoletu pneumatycznego. Zabezpieczony został monitoring, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Oczywiście równolegle wykonywane są czynności wykrywcze.



Nikt z mieszkańców nie został poszkodowany.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski