Sedinum | Leszek Herman
Kamienica w Szczecinie ostrzelana

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Policja bada sprawę ostrzelanej kamienicy w centrum Szczecina. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 20 na 21 października przy ulicy Mazurskiej.
O wtargnięciu grupy mężczyzn na teren jednej z kamienic jako pierwsza poinformowała TVP3 Szczecin.

- Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu Szczecin-Niebuszewo - relacjonuje nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nieustalone na tą chwilę osoby, uszkodziły szyby w jednej z kamienic, używając prawdopodobnie pistoletu pneumatycznego. Zabezpieczony został monitoring, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Oczywiście równolegle wykonywane są czynności wykrywcze.

Nikt z mieszkańców nie został poszkodowany.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
