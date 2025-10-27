Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeg: Budowa ścieżki rowerowej na półmetku [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Budowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Pyszki na półmetku. Chodzi o 11 kilometrów nowej trasy powstającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163.
Powstanie nowa trasa dla rowerzystów

Droga będzie prowadzić od węzła Kołobrzeg Wschód aż do Pyszki w gminie Dygowo.

Katarzyna Janicka-Golonka z urzędu gminy Kołobrzeg mówi, że dla mieszkańców równie istotne, jak walory turystyczne całej inwestycji są także kwestie bezpieczeństwa. - Bezpiecznie będą mogli poruszać się, przyjeżdżać do Kołobrzegu, dojeżdżać do pracy, dzieci do szkół. Ten odcinek drogi wojewódzkiej jest dość newralgiczny, ten ruch samochodów jest bardzo duży - wskazuje Janicka-Golonka.

Wicemarszałek Anna Bańkowska mówi, że po zakończeniu tej inwestycji są już plany budowy dalszego ciągu w powiecie kołobrzeskim. - Będziemy chcieli podpisać porozumienie dotyczące ścieżki do Wrzosowa, a następnie do gminy Karlino, aby móc połączyć w jeden ciąg między powiatem kołobrzeskim a powiatem białogardzkim - podkreśla Bańkowska.

Wszystkie zaplanowane prace powinny zakończyć się do kwietnia przyszłego roku, a ich wartość to blisko 20 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

